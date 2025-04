Mapa defibrylatorów w Szczecinie w ciągu dwóch miesięcy

Defibrylator AED. Fot. wikipedia.org

Najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy powstanie w Szczecinie szczegółowa mapa ogólnodostępnych na terenie miasta defibrylatorów - zapowiedział przewodniczący Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego Mateusz Gieryga.

Dodał, że obejmie ona nie tylko - posiadające ten sprzęt - instytucje miejskie i publiczne, ale również uczelnie i firmy prywatne. - To będzie ponad 180 defibrylatorów, bo tyle mamy mniej więcej w mieście Szczecinie. Z tego około 80 znajduje się w miejscach ogólnodostępnych, 24-godzinnych. Pozostała część to są oczywiście te rzeczy, które są zamykane na weekendy czy po godzinach pracy - powiedział Gieryga.



Mateusz Gieryga poinformował, że docelowo wykaz ogólnodostępnych na terenie miasta defibrylatorów dostępna będzie w wyszukiwarce google maps. - Wystarczy wejść w wyszukiwarkę i wpisać AED. On od razu pokaże wszystkie lokalizacje defibrylatorów, które znajdują się w mieście. Od razu będzie widać, który jest najbliżej nas, a jak w niego klikniemy, to pokaże nam, gdzie on jest dostępny, na której ścianie, w jakich godzinach jest dostępny i jak do niego najszybciej dotrzeć - podkreślił Gieryga.



Według wstępnych informacji Miasto Szczecin planuje zakup kolejnych defibrylatorów. Ich pozyskanie połączone ma być z cyklem powszechnych szkoleń.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski