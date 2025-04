Najbardziej potrzebujący mieszkańcy zjedli wielkanocne śniadanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

To było największe śniadanie wielkanocne w Szczecinie. Przy wspólnym stole zasiadło około 300 najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

Część podarków trafiła też wcześniej do osób bezdomnych, które nie pojawiły się na uroczystości.





Tuż przed śniadaniem paczki rozwieźli strażnicy miejscy. - Przywieźliśmy na święta paczkę. Proszę jedną sobie schować.





- Ciacho, ser żółty, same ciacha. Bardzo dużo dla mnie to znaczy, bo po prostu mam co jeść. Tym razem może przejem to przez święta - mówił obdarowany paczką.





- Święta się zbliżają. - Ludzie bezdomni dzielą się jajeczkiem. - Nie mamy tak zbytnio rodziny, ale tu jest bardzo rodzinnie, przyjemnie. - My wszyscy jesteśmy rodziną. - Dla ludzi samotnych to jest takie bardzo dobre. Rozweselą się trochę ludzie. - Dostaną paczki i nie stracą, tylko zyskają - mówią uczestnicy spotkania.

Edycja tekstu: Michał Król

Spotkanie dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych i ubogich odbyło się tradycyjnie w zespole szkół przy ul. Sowińskiego. Każda osoba otrzymała też paczkę z żywnością.Do osób potrzebujących trafiło ponad 360 paczek z żywnością.Śniadanie zorganizowała - poza strażą miejską i zespołem szkół nr 3 - także szczecińska Caritas.