Unii Lubelskiej zamknięta w środę od rana

Szykują się utrudnienia dla kierowców. Ulica Unii Lubelskiej w Szczecinie będzie zamknięta w środę od godziny 7 rano.

- To w związku z odtwarzaniem nawierzchni po awarii - mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska. - Ulica będzie zamknięta od strony Klonowica za wjazdem na parking, ale oczywiście wjazd na ten parking będzie dostępny, a od strony Placu Norwida zamknięcie nastąpi za wjazdem do szpitala przy budynku A.



Wjazd do szpitala przy budynku A również pozostanie otwarty. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18.



