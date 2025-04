Wielki Piątek. "Dzień ciszy i skupienia"

W Kościele dziś Wielki Piątek, upamiętnia ukrzyżowanie Chrystusa. Dla katolików to czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Jezusa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

O 15 w godzinę śmierci Chrystusa w parafiach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a wieczorem rozpoczyna się Liturgia Wielkiego Piątku.- Wielki Piątek to dzień pokuty w Kościele - mówi ks. Paweł Wiśniewski z parafii pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Świnoujściu. - Dzień żałoby w Kościele, bo umiera Zbawiciel na krzyżu. W kościołach odbywają się adoracje krzyża, w czasie których oddajemy szczególną cześć krzyżowi.- To dzień, w którym nie ma mszy świętej - dodaje ks. Grzegorz Adamski, proboszcz z parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie. - Liturgia koncentruje się na czytaniu Męki Pańskiej, na adoracji krzyża oraz Komunii Świętej. Jest to dzień ciszy, skupienia.Liturgia Męki Pańskiej w szczecińskiej katedrze rozpocznie się o 19.Katolicy zachowują post ścisły. Osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia powinni ograniczyć się do trzech posiłków w ciągu dnia, w tym jednego do syta, a te po 14. roku życia powinny wstrzymać się od spożywania mięsa.