Historyczne tablice na Pogoni

Historia Pogoni spisana na tablicach. Na stadionie imienia Floriana Krygiera miłośnicy historii szczecińskiego klubu na pewno znajdą coś dla siebie. 15 różnych zagadnień związanych między innymi z klubem, stadionem, sportowcami, działaczami i kibicami zapisano na specjalnych tablicach, które można podziwiać na klubowym obiekcie Pogoni.

- Odżywają wspomnienia, bardzo mi fajnie z tym, skończyłem tego roku 83 lata, bardzo ładnie wszystko zrobione i bardzo się z tego cieszymy - mówi legendarny piłkarz Pogoni Szczecin Marian Kielec.Były trener portowców Jan Jucha przyznaje, że przyjemnie było zobaczyć te wszystkie tablice poświęcone historii Pogoni.- To nie tylko tablice, zobaczyć ludzi, usłyszeć historię Pogoni, wrócić do wspomnień. No i pomyśleć, że to może budować coś lepszego w obecnej Pogoni - dodaje Jucha.Łącznie zamontowano 26 tablic z wieloma ciekawymi informacjami i archiwalnymi zdjęciami. Pomysłodawcami stworzenia mini klubowego muzeum z historią spisaną na tablicach byli Michał Tobiasz i Krzysztof Klich z Pogoni.Edycja tekstu: Kamila Kozioł