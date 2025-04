"Zamiast baranka jest żyrafa..." Zajrzeliśmy do koszyków szczecinian [ZDJĘCIA]

Fot. Aleksander Makowski Fot. Aleksander Makowski Fot. Aleksander Makowski Fot. Aleksander Makowski

Banany, czekoladowe zające albo... hummus - takie produkty, oprócz tradycyjnych, wierni wkładają do koszyka ze święconką.

My zajrzeliśmy do koszyków szczecinian. Nie miałam niestety baranka, ale za to miałam zabawkę żyrafkę, więc jest dla symbolu. - Coś słodkiego zamiast babki, do tego kwiatki. - Zamiast koszyczka mamy papierową torebkę, zamiast serwetki - ręcznik. - Jajko, baranek, kiełbasa, jakieś czekoladki - wymieniali zawartość.



Tradycja święcenia wybranych przez siebie produktów i potraw nie jest niczym nowym - mówi przeor klasztoru dominikanów w Szczecinie ojciec Tomasz Mika.



- Ludzie przynoszą różne rzeczy w tych koszyczkach, czasem jakiś hummus, rzeczy niezwyczajne, które jedzą. I to jest bardzo fajne, bo to jest nawiązanie do tradycji z XVII-XVIII wieku, bo to wtedy się pojawiło. Gospodarze wystawiali przed domy stoły i tam były całe potrawy - podkreśla ojciec Mika.



Według tradycji, w koszyczku ze święconką powinny znaleźć się m.in. jaja, chleb, a także wędliny. Tradycja święcenia pokarmów w Polsce sięga XIII wieku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas