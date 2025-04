Świnoujście apeluje o sprzątanie po pupilach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To temat niezbyt elegancki, ale taki, który jest problemem wszystkich polskich miast i osiedli. A mowa o sprzątaniu po czworonożnych domownikach.

Trawniki i parki wiosną często zamiast cieszyć zielenią - straszą. Na to rozwiązania szuka świnoujski samorząd, który już podjął pierwsze działania.



- To nie jest trudne. Wystarczy na spacer zabrać ze sobą mały woreczek foliowy, posprzątać po swoim piesku i wyrzucić taką psią niespodziankę do kosza na śmieci - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



W praktyce jest jednak często zupełnie inaczej... - No różnie bywa... Jakaś

niespodzianka czasem się zdarzy. Wiadomo to tylko pieski - podkreślają mieszkanki.



I właśnie dlatego w Świnoujściu na każdym skwerze i trawniku ustawiane są specjalne tabliczki, przypominające o obowiązku sprzątania po pupilach.



- Problem rzeczywiście jest dotkliwy, dlatego chcemy edukować właścicieli psów, żeby rzeczywiście sprzątali - dodaje Basałygo.



Urzędnicy przypominają, że za pozostawienie psich nieczystości w miejscu publicznym grozi mandat w wysokości 500 zł. Niewykluczone, że takie jeszcze w kwietniu mogą się posypać.



Autorka edycji: Joanna Chajdas