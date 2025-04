Pogodno. Ławki są, śmietników brak. Krytyczne opinie mieszkańców [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miały służyć do odpoczynku, ale mieszkańcy wolą je omijać z daleka. Mowa o ławkach, które na szczecińskim Pogodnie postawiła Rada Osiedla. Ławki są, ale obok nich leżą sterty śmieci.

Na 30 ławek przewidziano tylko osiem koszy - twierdzi Marian Adamowicz, przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno.



- Usiąść na ławce zawsze można, tylko bałagan koło nich jest niesamowity i to wynika z braku koszy. Liczę na to, że miasto brakujące kosze przy ławkach dostawi. Miasto doskonale zna ten problem i myślę, że w niedługim czasie powinno to się trochę zmienić - zapowiedział.



Zdaniem mieszkańców przyczyną śmieciowego problemu jest niewystarczająca liczba koszy na śmieci.



- Większa ilość koszy na śmieci rozwiąże problem, bo ludzie są leniwi. Matka na przykład ma małe dziecko i ona nie będzie z tym małym dzieckiem pod pachą goniła 20 metrów dalej do kosza. - Tam na osiedlu Kaliny to niestety widać, że są śmieci, że są puszki po napojach. - Śmieci zawsze przeszkadzają - mówili.



Wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i Urzędu Miasta. Czekamy na odpowiedź.



Edycja tekstu: Jacek Rujna