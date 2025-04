Matura za pasem. Ostatnie szlify...

Do pierwszego egzaminu pozostały niespełna dwa tygodnie. Czy tegoroczni abiturienci są do niego przygotowani? Zdania wśród uczniów I LO w Szczecinie są podzielone. Jedni w majówkę będą spać spokojnie, inni czytać zaległe lektury.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Przygotowuję się od września, można tak powiedzieć. Tak mocno się nie stresuję tą maturą, jak normalnie mógłbym się stresować. No po prostu przyjdę napiszę i wyjdę... - No, robiliśmy co mogliśmy przez cały rok. Będzie, co będzie...- Na ostatnią chwilę będzie jeszcze powtarzane w majóweczkę? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.- Tak. Zdecydowanie tak. - Myślę, że od poniedziałku zacznę już sobie powtarzać wszystko do polskiego, wszystkie lektury od początku - usłyszała w odpowiedzi.Pierwszy egzamin już 5 maja. Przystąpi do niego ok. 275 tys. tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).A wyniki matur - 8 lipca.