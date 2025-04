Ostatnie chwile przed maturami

Po długim majowym weekendzie - ruszają matury. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 3000 absolwentów szczecińskich szkół ponadpodstawowych.

Edycja tekstu: Michał Król

Podobnie jak w poprzednich latach, matura dla wszystkich rozpocznie się jednakowo. W poniedziałek 5 maja, równo o godzinie 9.00 do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpią wszyscy tegoroczni abiturienci. Dzień później, we wtorek 6 maja, absolwentów szkół ponadpodstawowych czekać będzie egzamin z matematyki.Dodatkowo, wszyscy tegoroczni maturzyści zobowiązani są również do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego oraz do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Każdy maturzysta musi także przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego oraz języka obcego.Tegoroczne egzaminy zakończą się do 22 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca.