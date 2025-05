Święto zapachów i smaków. Tłumy na szczecińskim jarmarku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Alejkę pod platanami na Jasnych Błoniach zapełniły stoiska z regionalnymi produktami i tłumy spacerowiczów.

Rozpoczęła się majówka, ruszył też szczeciński jarmark, na który ze swoimi wyrobami przyjechało ponad 100 wystawców z całej Polski. Na miejscu znajdziemy m.in. dużo jedzenia i ręcznie robionych dekoracji.



Jednak nie wszyscy robią zakupy, dla niektórych jarmark to po prostu wymówka, żeby wyjść z domu.



- Wszystko tu jest dziś takie jarmarczne. Rzemieślnicy mogą sprzedawać swoje wyroby, widzę tutaj sporo ludzi, których jeszcze wcześniej nie widziałem na tego typu imprezach, więc bardzo mnie to cieszy... - Jestem tutaj, żeby pozwiedzać i pokupować. Rok w rok przychodzimy tu z mężem. Zawsze coś ciekawego znajdziemy dla siebie. To jest nasze ulubione miejsce ogólnie. - Dla mnie w porządku, ale bez szału. To jest dla mnie pretekst, żeby wyjść z domu. To takie oderwanie od codzienności, a ludzie to lubią. Poza tym mamy dziś święto - mówią uczestnicy jarmarku.



Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach potrwa do niedzieli.



Autorka edycji: Joanna Chajdas