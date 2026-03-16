Radni chcą rozwiązania umowy z Aeroklubem Szczecińskim, wniosek u prezydenta

Chcemy, żeby wróciły lata świetności szczecińskiego lotniska - tak na temat Aeroklubu wypowiadali się szczecińscy radni w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin.

Miejskie komisje złożyły wniosek do prezydenta o rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem Aeroklub Szczecin - tłumaczy radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka.- Naszym zdaniem teren miasta przy lotnisku w Dąbiu był źle wykorzystywany i źle zarządzany. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, w którym pan prezydent mógłby odpowiedzieć, czy jest możliwość wypowiedzenia tej umowy, przedstawił koncepcję, kto może zarządzać tym obiektem - mówi Pańka.Problemy z lotniskiem trwają od dawna, a wewnętrzne konflikty sprawiły, że lotnicy opuścili Szczecin - dodaje radny OK Polska Marek Kolbowicz.- To właśnie za sprawą między innymi zarządzającego stowarzyszenia. Wszystkie podmioty musiały opuścić miasto Szczecin. Szybowce, jeden z najlepszych aeroklubów szkolących, dziesiątki szybowników i pilotów w naszym kraju, wyjechały do Pasewalku. Trzy podmioty wyjechały do Chojny - wymienia Kolbowicz.To czas najwyższy by miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem - dodaje radna Prawa i Sprawiedliwości Julia Szałabawka.- Jest wiele grup, które by chciało korzystać z tego terenu i powinno korzystać z tego terenu, bo to nie o to chodzi, żeby to był monopol dla jednego klubu, tylko żeby każdy, kto w tej społeczności lotniczej jest, mógł korzystać z tego terenu - mówi Szałabawka.Wniosek do prezydenta złożyły połączone komisje sportu i gospodarki komunalnej. Radni są jednogłośni co do chęci rozwiązania obecnej umowy z Aeroklubem Szczecińskim.