Radni chcą rozwiązania umowy z Aeroklubem Szczecińskim, wniosek u prezydenta

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Chcemy, żeby wróciły lata świetności szczecińskiego lotniska - tak na temat Aeroklubu wypowiadali się szczecińscy radni w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin.
Miejskie komisje złożyły wniosek do prezydenta o rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem Aeroklub Szczecin - tłumaczy radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka.

- Naszym zdaniem teren miasta przy lotnisku w Dąbiu był źle wykorzystywany i źle zarządzany. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, w którym pan prezydent mógłby odpowiedzieć, czy jest możliwość wypowiedzenia tej umowy, przedstawił koncepcję, kto może zarządzać tym obiektem - mówi Pańka.

Problemy z lotniskiem trwają od dawna, a wewnętrzne konflikty sprawiły, że lotnicy opuścili Szczecin - dodaje radny OK Polska Marek Kolbowicz.

- To właśnie za sprawą między innymi zarządzającego stowarzyszenia. Wszystkie podmioty musiały opuścić miasto Szczecin. Szybowce, jeden z najlepszych aeroklubów szkolących, dziesiątki szybowników i pilotów w naszym kraju, wyjechały do Pasewalku. Trzy podmioty wyjechały do Chojny - wymienia Kolbowicz.

To czas najwyższy by miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem - dodaje radna Prawa i Sprawiedliwości Julia Szałabawka.

- Jest wiele grup, które by chciało korzystać z tego terenu i powinno korzystać z tego terenu, bo to nie o to chodzi, żeby to był monopol dla jednego klubu, tylko żeby każdy, kto w tej społeczności lotniczej jest, mógł korzystać z tego terenu - mówi Szałabawka.

Wniosek do prezydenta złożyły połączone komisje sportu i gospodarki komunalnej. Radni są jednogłośni co do chęci rozwiązania obecnej umowy z Aeroklubem Szczecińskim.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Miejskie komisje złożyły wniosek do prezydenta o rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem Aeroklub Szczecin - tłumaczy radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka.
Problemy z lotniskiem trwają od dawna, a wewnętrzne konflikty sprawiły, że lotnicy opuścili Szczecin - dodaje radny OK Polska Marek Kolbowicz.
To czas najwyższy by miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem - dodaje radna Prawa i Sprawiedliwości Julia Szałabawka.

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3229 razy)
  2. "To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"
    (od 10 marca oglądane 2285 razy)
  3. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2143 razy)
  4. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 2076 razy)
  5. Apel szpitala po ataku hakerów
    (od 11 marca oglądane 1942 razy)
Pokaz mody pod dźwigozaurami, sesja na dachu MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal Kobiet w Lubieszynie. "Terapia dla ludzi, którzy mają ADHD" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
