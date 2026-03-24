Przeciętny Polak wyda na święta 300 zł. Czy rozpoczął się już szał zakupów? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jajka, biała kiełbasa, majonez i chrzan. Choć prawdziwy świąteczny szał jeszcze się nie rozpoczął, Szczecinianie kompletują już wielkanocne listy zakupów.

Zapytaliśmy mieszkańców co się na nich znajdzie i jak bardzo sprawunki obciążą domowy budżet.- Takie małe przymiarki z kartką w ręku, gdzie co ewentualnie byśmy musieli kupić. Wiadomo, mięso, jajka, warzywa. - Spokojnie sobie kupuję już na święta. Nie za dużo, bo w dzisiejszych czasach już niestety musimy liczyć się z pieniążkami. - Na święta tak między innymi kupiłem groszek, chrzan i tak dalej, takie na bieżąco. Na razie takie rzeczy, które się nie popsują. Będziemy robili zakupy w innych dniach. Jakiś boczek trzeba kupić, coś upiec, sałatki zrobić. Na pewno nie jest taniej. - W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wtorek - mówią szczecinianie.Z Barometru Providenta wynika, że ponad 20 procent Polaków planuje wydać na tegoroczną Wielkanoc mniej niż w ubiegłym roku, a ponad 45 proc. zakłada wydatki podobne jak przed rokiem. Natomiast przeznaczenia większych kwot nie wyklucza ponad 5 procent ankietowanych. Badania pokazują, że przeciętny Polak wyda na Wielkanoc około 300 zł.