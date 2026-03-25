Radio Szczecin
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Uczniowie chcą pomóc chorym na raka. Organizują bieg w Szczecinie

Region Krzysztof Cichocki

Mat. Organizatorów
Ruszają po coś więcej niż metę. Sześciu uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w ramach projektu „Zwolnieni z Teorii” organizuje charytatywny bieg Ma(rak)ton wokół Parku Żeromskiego.
Będą zbierać fundusze na zakup nowego sprzętu dla pacjentów onkologicznych szpitala przy ul. Unii Lubelskiej.

- Łączymy sport z pomocą innym oraz z edukacją społeczności na temat właśnie profilaktyki nowotworów. To jest bardzo przyjemne i fajne uczucie. Chcieliśmy realnie pomóc innym, chcieliśmy zrobić coś dobrego i myślę, że właśnie to realizujemy - mówi jeden z organizatorów - Wojciech Trojga.

Na pięciokilometrowej trasie spodziewanych jest się blisko 300 uczestników. - Mamy przygotowanych 350 pakietów, jeszcze jest dostępnych 15, zapraszam do zapisów na naszej stronie. Bieg odbędzie się w niedzielę, 29 marca. Pakiety wydajemy od godziny 10, dlatego zapraszam wszystkich do przyjścia wcześniej, aby uniknąć kolejek - dodaje Wojciech Trojga.

Start biegu zaplanowano na godzinę 12:00, a całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie festyn edukacyjno-rodzinny.

Więcej szczegółów i zapisy tu.
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Najnowsze podcasty