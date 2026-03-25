Uczniowie chcą pomóc chorym na raka. Organizują bieg w Szczecinie

Ruszają po coś więcej niż metę. Sześciu uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w ramach projektu „Zwolnieni z Teorii” organizuje charytatywny bieg Ma(rak)ton wokół Parku Żeromskiego.

Będą zbierać fundusze na zakup nowego sprzętu dla pacjentów onkologicznych szpitala przy ul. Unii Lubelskiej.- Łączymy sport z pomocą innym oraz z edukacją społeczności na temat właśnie profilaktyki nowotworów. To jest bardzo przyjemne i fajne uczucie. Chcieliśmy realnie pomóc innym, chcieliśmy zrobić coś dobrego i myślę, że właśnie to realizujemy - mówi jeden z organizatorów - Wojciech Trojga.Na pięciokilometrowej trasie spodziewanych jest się blisko 300 uczestników. - Mamy przygotowanych 350 pakietów, jeszcze jest dostępnych 15, zapraszam do zapisów na naszej stronie. Bieg odbędzie się w niedzielę, 29 marca. Pakiety wydajemy od godziny 10, dlatego zapraszam wszystkich do przyjścia wcześniej, aby uniknąć kolejek - dodaje Wojciech Trojga.Start biegu zaplanowano na godzinę 12:00, a całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie festyn edukacyjno-rodzinny.