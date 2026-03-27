"Czarna maź" w kanale w Grzybowie [ZDJĘCIA]

W kanale w Grzybowie pojawiła się "czarna woda". Służby uspokajają, że pochodzi z torfowisk i jest całkowicie nieszkodliwa.

Taką informację podały Wody Polskie po tym, jak otrzymały od zaniepokojonych mieszkańców informację o "czarnej mazi" płynącej kanałem pod pomostem ulicy Bałtyckiej.Woda nie jest zanieczyszczona, a jej brązowe zabarwienie wynika z obecności substancji organicznych pochodzących z terenów podmokłych. To naturalne zjawisko, związane z rozkładem materii roślinnej. Taki kolor może pojawiać się od czasu do czasu, szczególnie podczas intensywnego pompowania wód.Wody Polskie wraz z Zarządem Zlewni Gryfice i Gminą Kołobrzeg podjęły decyzję o ustawieniu tablicy informacyjnej przy wylocie cieku z przepompowni Grzybowo.