Jarmark w al. Kwiatowej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pisanki, palmy i w zasadzie wszystko, co wielkanocne - trwa drugi dzień szczecińskiego Jarmarku Wielkanocnego w alei Kwiatowej.

Ponad 40 wystawców pokazuje pisanki, palmy, dekoracje, rękodzieło i jedzenie – od langoszy po pieczone mięsa. Na miejscu odbywają się też m.in. warsztaty malowania pisanek, robienia palm i dekorowania koszyków.- Bardzo mi się podoba.Czuje się już pomału atmosferę świąt.Ozdoby, dekoracje, prezenty i dużo jedzenia. - Typowo wielkanocnie, pod tym kątem ten kiermasz jest przygotowany. - Jest coś innego, coś tylko na święta, coś niecodziennego.Można się zaopatrzyć - mówili kupujący.Jarmark potrwa do niedzieli, w sobotę otwarty jest do godziny 21.