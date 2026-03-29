Katolicy upamiętniają uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Kościele katolickim Niedziela Męki Pańskiej, która nazywana jest Niedzielą Palmową.
Rozpoczyna ona najważniejszy okres dla chrześcijan - Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem będzie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Niedziela Palmowa łączy dwa skrajne doświadczenia: radości i dramatu - mówi ks. dr Mateusz Pakuła z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.

- Upamiętniamy w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tłumy witają go palmami, które w tradycji biblijnej są znakiem zwycięstwa, życia. Po tym uroczystym wejściu z palmami przechodzimy jednak do opisu męki pańskiej - mówi ks. dr Mateusz Pakuła

To pokazuje, że chrześcijaństwo uczy nas, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na sile, popularności, ale na miłości , która jest gotowa oddać życie - dodaje Pakuła z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.

- Niedziela Palmowa to takie zaproszenie dla nas, byśmy zobaczyli, jak krucha bywa ludzka wiara i jak łatwo taki entuzjazm może zamienić się w odrzucenie. To na przykładzie Jezusa tutaj widzimy namacalnie - mówi ks. Pakuła.

Procesja z palmami odbędzie się o godzinie 11 wokół Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Wspominamy w ten sposób uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy - mówi chrystusowiec ks. Mateusz Socha, duszpasterz akademicki.

- Ksiądz Damian, duszpasterz dzieci, ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę, a więc zachęcamy do inicjatywy we własnoręcznym przygotowaniu pięknych palm dla Jezusa - mówi Socha.

Poświęcenie palm i procesja o godzinie 11, a zaraz potem rozpocznie się msza św. w sanktuarium.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Piotra Kołodziejskiego.
