Do Berlina pociągiem (znacznie) szybciej

Pociągi na trasie Szczecin-Berlin znacznie przyspieszą.

PKP PLK ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla kluczowego odcinka linii kolejowej nr 409 Szczecin Główny – Gumieńce – granica państwa.



- Podróż ze Szczecina do stolicy naszych zachodnich sąsiadów skróci się do blisko 1,5 godziny; o 30 minut. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli na usprawnienie komunikacji kolejowej w tej części Polski - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.



Przetarg jest podzielony na dwa etapy.



- Zakres podstawowy obejmuje całą infrastrukturę od granicy łącznie ze stacją Szczecin-Gumieńce. Zakres opcyjny obejmuje odcinek od stacji Szczecin-Gumieńce do Szczecina Głównego z likwidacją dzisiejszego jednotorowego, wąskiego gardła pomiędzy stacją Szczecin-Gumieńce i Szczecin Główny - dodaje Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu państwa; na jej finansowanie zabezpieczono ponad 800 milionów złotych.



