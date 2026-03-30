Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Do Berlina pociągiem (znacznie) szybciej

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Arkadiusz Marchewka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Pociągi na trasie Szczecin-Berlin znacznie przyspieszą.
PKP PLK ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla kluczowego odcinka linii kolejowej nr 409 Szczecin Główny – Gumieńce – granica państwa.

- Podróż ze Szczecina do stolicy naszych zachodnich sąsiadów skróci się do blisko 1,5 godziny; o 30 minut. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli na usprawnienie komunikacji kolejowej w tej części Polski - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Przetarg jest podzielony na dwa etapy.

- Zakres podstawowy obejmuje całą infrastrukturę od granicy łącznie ze stacją Szczecin-Gumieńce. Zakres opcyjny obejmuje odcinek od stacji Szczecin-Gumieńce do Szczecina Głównego z likwidacją dzisiejszego jednotorowego, wąskiego gardła pomiędzy stacją Szczecin-Gumieńce i Szczecin Główny - dodaje Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu państwa; na jej finansowanie zabezpieczono ponad 800 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty