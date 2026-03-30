Do Berlina pociągiem (znacznie) szybciej

Pociągi na trasie Szczecin-Berlin znacznie przyspieszą.
PKP PLK ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla kluczowego odcinka linii kolejowej nr 409 Szczecin Główny – Gumieńce – granica państwa.
- Podróż ze Szczecina do stolicy naszych zachodnich sąsiadów skróci się do blisko 1,5 godziny; o 30 minut. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli na usprawnienie komunikacji kolejowej w tej części Polski - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Przetarg jest podzielony na dwa etapy.
- Zakres podstawowy obejmuje całą infrastrukturę od granicy łącznie ze stacją Szczecin-Gumieńce. Zakres opcyjny obejmuje odcinek od stacji Szczecin-Gumieńce do Szczecina Głównego z likwidacją dzisiejszego jednotorowego, wąskiego gardła pomiędzy stacją Szczecin-Gumieńce i Szczecin Główny - dodaje Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu państwa; na jej finansowanie zabezpieczono ponad 800 milionów złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Podróż ze Szczecina do stolicy naszych zachodnich sąsiadów skróci się do blisko 1,5 godziny; o 30 minut. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli na usprawnienie komunikacji kolejowej w tej części Polski - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Przetarg jest podzielony na dwa etapy.
- Zakres podstawowy obejmuje całą infrastrukturę od granicy łącznie ze stacją Szczecin-Gumieńce. Zakres opcyjny obejmuje odcinek od stacji Szczecin-Gumieńce do Szczecina Głównego z likwidacją dzisiejszego jednotorowego, wąskiego gardła pomiędzy stacją Szczecin-Gumieńce i Szczecin Główny - dodaje Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu państwa; na jej finansowanie zabezpieczono ponad 800 milionów złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Podróż ze Szczecina do stolicy naszych zachodnich sąsiadów skróci się do blisko 1,5 godziny; o 30 minut. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli na usprawnienie komunikacji kolejowej w tej części Polski - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
- Zakres podstawowy obejmuje całą infrastrukturę od granicy łącznie ze stacją Szczecin-Gumieńce. Zakres opcyjny obejmuje odcinek od stacji Szczecin-Gumieńce do Szczecina Głównego z likwidacją dzisiejszego jednotorowego, wąskiego gardła pomiędzy stacją Szczecin-Gumieńce i Szczecin Główny - dodaje Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.