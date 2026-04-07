Godzina 15:00

Rośnie zator na Autostradzie A6. Chodzi o dojazd - od strony Szczecina - do przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomellen. Obecnie korek przed wjazdem na niemiecką Autostradę A11 sięga już węzła Radziszewo. Spowodowany jest nie tylko kontrolami granicznymi, ale również zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu.







Godzina 12:00

Obecnie korek przy wjeździe na niemiecką Autostradę A11 sięga już sześciu kilometrów.







Chodzi o dojazd do przejścia granicznego w Kołbaskowie. Spowodowany jest nie tylko kontrolami granicznymi i wzmożonym natężeniem ruchem w kierunku Niemiec, ale również zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu.

Z powodu zatoru utrudniony jest wyjazd z A6 na węźle Szczecin Zachód.