Rośnie zator na Autostradzie A6. Chodzi o dojazd - od strony Szczecina - do przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomellen.
Godzina 15:00
Rośnie zator na Autostradzie A6. Chodzi o dojazd - od strony Szczecina - do przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomellen. Obecnie korek przed wjazdem na niemiecką Autostradę A11 sięga już węzła Radziszewo. Spowodowany jest nie tylko kontrolami granicznymi, ale również zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu.
Godzina 12:00
Obecnie korek przy wjeździe na niemiecką Autostradę A11 sięga już sześciu kilometrów.
Chodzi o dojazd do przejścia granicznego w Kołbaskowie. Spowodowany jest nie tylko kontrolami granicznymi i wzmożonym natężeniem ruchem w kierunku Niemiec, ale również zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu.
Z powodu zatoru utrudniony jest wyjazd z A6 na węźle Szczecin Zachód.
Edycja tekstu: Natalia Chodań, Piotr Kołodziejski