Strażacy uratowali psy topiące się w bagnie [ZDJĘCIA]

Dużo szczęścia w nieszczęściu miały dwa psy błąkające się po terenach bagnistych, niedaleko miejscowości Sienno Dolne w powiecie łobeskim.

Gdyby nie szybka interwencja strażaków OSP z Radowa Małego, czworonogi mogłyby tego nie przeżyć.



- Po przybyciu, ratownicy w specjalnych kombinezonach wodoodpornych i w asekuracji, podjęli zwierzęta z zagrożonego terenu - mówi kpt. Grzegorz Paluch, z komendy powiatowej.



Jak się okazało, zwierzęta nie wymagały pomocy weterynaryjnej. Udało się też je szybko oddać właścicielowi.



Autorka edycji: Joanna Chajdas