Strażacy uratowali psy topiące się w bagnie [ZDJĘCIA]

Region Rafael Żełobowski

fot. OSP Radowo Małe
Dużo szczęścia w nieszczęściu miały dwa psy błąkające się po terenach bagnistych, niedaleko miejscowości Sienno Dolne w powiecie łobeskim.
Gdyby nie szybka interwencja strażaków OSP z Radowa Małego, czworonogi mogłyby tego nie przeżyć.

- Po przybyciu, ratownicy w specjalnych kombinezonach wodoodpornych i w asekuracji, podjęli zwierzęta z zagrożonego terenu - mówi kpt. Grzegorz Paluch, z komendy powiatowej.

Jak się okazało, zwierzęta nie wymagały pomocy weterynaryjnej. Udało się też je szybko oddać właścicielowi.

Najczęściej czytane

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 6838 razy)
  2. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od 06 kwietnia oglądane 6382 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od wczoraj oglądane 3589 razy)
  4. S3 częściowo zablokowana
    (od 07 kwietnia oglądane 3409 razy)
  5. Wzdłuż ulicy Obotryckiej powstanie ścieżka rowerowa
    (od 06 kwietnia oglądane 3201 razy)

radioszczecin.tv

Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sabina Baral
Służby wypompowują amoniak z wykolejonej cysterny na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]
Piotr Krzyżankiewicz

Najnowsze podcasty