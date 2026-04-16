Chcąc chronić płazy, przerywają przebudowę placu na nawet dwa miesiące

Prace budowlane w kołobrzeskim parku Antoniego Szarmacha wstrzymane na dłużej. Taką decyzję podjął Nadzór Budowlany.
Michał Kujaczyński mówi, że wcześniej żadna z instytucji nie wymagała takiej zgody.
- Na etapie uzyskiwania pozwoleń nie dostaliśmy żadnego sygnału, że takie dodatkowe pozwolenie będzie niezbędne. Z przepisów jasno wynika, że gdybyśmy chcieli to siedlisko płazów zlikwidować, bądź też przenieść, wtedy rzeczywiście byłoby wymagane uzyskanie stosownej zgody - mówi Kujaczyński.
Miasto siedliska żab przenosić nie chce, natomiast musi chronić żyjące w stawie płazy. Jak przekazał Nadzór Budowlany, przerwa w pracach może potrwać dwa miesiące.
