Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Chcąc chronić płazy, przerywają przebudowę placu na nawet dwa miesiące

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Prace budowlane w kołobrzeskim parku Antoniego Szarmacha wstrzymane na dłużej. Taką decyzję podjął Nadzór Budowlany.
Żaby "wstrzymały" inwestycję [ZDJĘCIA]

Decyzja o zatrzymaniu prowadzonych robót zapadła po kontroli dotyczącej przebywania na placu budowy chronionych gatunków zwierząt. Chodzi o żaby żyjące w stawie znajdującym się w centrum inwestycji. Z uwagi na okres godowy płazy przemieszczają się wokół zbiornika wodnego. Miasto musi więc wstrzymać prace do czasu uzyskania specjalnego zezwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Michał Kujaczyński mówi, że wcześniej żadna z instytucji nie wymagała takiej zgody.

- Na etapie uzyskiwania pozwoleń nie dostaliśmy żadnego sygnału, że takie dodatkowe pozwolenie będzie niezbędne. Z przepisów jasno wynika, że gdybyśmy chcieli to siedlisko płazów zlikwidować, bądź też przenieść, wtedy rzeczywiście byłoby wymagane uzyskanie stosownej zgody - mówi Kujaczyński.

Miasto siedliska żab przenosić nie chce, natomiast musi chronić żyjące w stawie płazy. Jak przekazał Nadzór Budowlany, przerwa w pracach może potrwać dwa miesiące.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

Za dwa miesiące będą komary ?

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Łabuń
Dariusz Smoliński
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty