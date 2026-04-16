Szczeciński szpital z pierwszym w Polsce specjalistycznym aparatem rentgenowskim [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
Pierwsza w Polsce skopia śródoperacyjna trafiła do szczecińskiego szpitala przy Unii Lubelskiej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 otrzymał sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy.
To mobilny aparat rentgenowski, umożliwiający wykonywanie obrazów RTG w czasie rzeczywistym, bezpośrednio podczas operacji. Nowy sprzęt jest używany - mówi dr n. med. Ireneusz Walaszek.

- Pierwszym takim użyciem naszej skopii to była policyzacja, to jest zabieg wytworzenia brakującego kciuka z palca wskazującego. Niezwykle finezyjny, delikatny i precyzyjny zabieg - mówi Walaszek.

Szpital szacuje, że skopia będzie używana podczas około połowy zabiegów wykonywanych przez zespół dziecięcej chirurgii ręki.

Edycja tekstu: Michał Król
