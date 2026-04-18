Studenci kierunków medycznych dzielą się swoimi doświadczeniami

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
W gmachu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie trwa 55. Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM.
Współorganizator wydarzenia Jakub Gąsiorek mówi, ze jest to pełen przekrój badań z różnych kierunków medycznych.

- Dzisiaj mamy tak naprawdę sesję wyników badań studentów kierunku lekarskiego oraz stomatologii. W tym roku konferencja jest wyjątkowo liczna, jeżeli chodzi o liczbę prelegentów, z czego też jesteśmy dumni. Mamy około 110 prelegentów. Część prac się dubluje, więc samych przemówień jest zaplanowanych 115 - dodaje Gąsiorek.

Wynikami swoich doświadczeń dzielą się nie tylko studenci PUM, ale również z uczelni medycznych w Kielcach, Zabrzu i Białymstoku.

- Razem z kolegą przygotowałam pracę dotyczącą chirurgii dziecięcej. Przypadek kliniczny polegał na wykryciu u 17-letniego chłopca wady wykrywanej zwykle u bardzo małych dzieci – opowiada studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zofia Zawadzka-Dyrkacz.

- Chłopiec musiał być operowany w trybie ostrodyżurowym. Po miesiącu wykonano badania kontrolne i w tych badaniach kontrolnych wykazano znaczną poprawę, no i wrócił do pełnej sprawności. Wrażenia są bardzo dobre, przede wszystkim uważamy, że jest fajna organizacja. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy w tym wydarzeniu uczestniczyć - mówi Zawadzka-Dyrkacz

Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM potrwa do niedzieli. Wtedy też zostaną ogłoszone wyniki najlepszych projektów zaprezentowanych w trakcie wydarzenia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
