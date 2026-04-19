Romianowski: tam niejednego ministra trzeba by było odwołać

W „Kawiarence Politycznej” Radia Szczecin politycy mówili o braku dialogu i potrzebie bezpośrednich rozmów między partnerami koalicyjnymi. W tle pojawia się pytanie, czy to zwykłe tarcia, czy realny problem dla stabilności rządu.





Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski z Polski 2050 studzi emocje i podkreśla, że mimo politycznych sporów współpraca w rządzie działa normalnie.



- To jest koalicja, która sprawnie rządzi, czy na centralnym, czy tutaj na regionalnym. Tutaj nie ma żadnych problemów dotyczących współpracy tej koalicji. Nikt tutaj nie drze szat, ale chcielibyśmy, żeby nasze pomysły jako partnerów, mimo że mniejszych, były uznawane - mówi Rudawski.



Europoseł Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz zwraca uwagę, że w rządzeniu kluczowe są rozmowy wewnętrzne i unikanie przenoszenia sporów do mediów.



- Jak się rządzi krajem prawie 40 milionowym, to są różne trudne problemy. Są różne interesy, są różne środowiska, są różne naciski, wpływy, oczekiwania, nadzieje, żale, pretensje. To wszystko jest normalne. Tylko, że takie sprawy załatwia się wtedy w swoim gronie - dodaje Arłukowicz.



Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że napięcia w koalicji są coraz bardziej widoczne i wpływają na jej stabilność.



- Doniesienia medialne pokazują, że Donald Tusk jest takim przemocowym liderem i troszeczkę zjada swoje przystawki. Tu pokazuje bardzo duże konflikty w tej koalicji, która trzeszczy, rozsypuje się tak naprawdę, bo ona nic dobrego dla Polski nie robi. Tam niejednego ministra trzeba by było odwołać - mówi Romianowski.



Całej Kawiarenki Politycznej posłuchacie na naszej



Edycja tekstu: Natalia Chodań W koalicji rządzącej narasta spór dotyczący sposobu współpracy między Polską 2050 a resztą rządu Donalda Tuska. W tle są m.in. napięcia wokół głosowania w Sejmie nad wnioskiem o odwołanie minister Pauliny Hennig-Kloski, które część polityków traktuje jako test lojalności wobec koalicji rządzącej.Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski z Polski 2050 studzi emocje i podkreśla, że mimo politycznych sporów współpraca w rządzie działa normalnie.- To jest koalicja, która sprawnie rządzi, czy na centralnym, czy tutaj na regionalnym. Tutaj nie ma żadnych problemów dotyczących współpracy tej koalicji. Nikt tutaj nie drze szat, ale chcielibyśmy, żeby nasze pomysły jako partnerów, mimo że mniejszych, były uznawane - mówi Rudawski.Europoseł Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz zwraca uwagę, że w rządzeniu kluczowe są rozmowy wewnętrzne i unikanie przenoszenia sporów do mediów.- Jak się rządzi krajem prawie 40 milionowym, to są różne trudne problemy. Są różne interesy, są różne środowiska, są różne naciski, wpływy, oczekiwania, nadzieje, żale, pretensje. To wszystko jest normalne. Tylko, że takie sprawy załatwia się wtedy w swoim gronie - dodaje Arłukowicz.Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że napięcia w koalicji są coraz bardziej widoczne i wpływają na jej stabilność.- Doniesienia medialne pokazują, że Donald Tusk jest takim przemocowym liderem i troszeczkę zjada swoje przystawki. Tu pokazuje bardzo duże konflikty w tej koalicji, która trzeszczy, rozsypuje się tak naprawdę, bo ona nic dobrego dla Polski nie robi. Tam niejednego ministra trzeba by było odwołać - mówi Romianowski.Całej Kawiarenki Politycznej posłuchacie na naszej stronie internetowej