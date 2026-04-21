RDOŚ rozpoczyna redukcję populacji szopa pracza

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Zdjęcie podglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jako pierwsza w kraju rozpoczyna redukcję populacji szopa pracza.
RDOŚ pozyskała 7,5 miliona złotych na projekt redukcji gatunków inwazyjnych i obecnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania partnerów projektu - mówi Sylwia Jurzyk-Nordlöw. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- Ochrona przyrody wymaga czasami działań takich, można powiedzieć, że stanowczych. Jeśli chodzi o te gatunki inwazyjne, takie jak szop, kiedyś to był w dużej ilości jenot, norka amerykańska, no są pewne działania, których nie można uniknąć - powiedziała Sylwia Jurzyk-Nordlöw.

- Będzie więc odstrzał gatunków inwazyjnych. My to już robimy w ramach ustawy o prawie łowieckim - mówi Karol Antoniuk, Łowczy Okręgowy w Szczecinie Polskiego Związku Łowieckiego.

- Na zapobieganie już nie ma czasu. Już przespaliśmy ten moment. My teraz musimy zapobiegać rozprzestrzenianiu się i dalszemu powiększaniu populacji szopa pracza. To robimy, jako myśliwi, nie czekając na projekty - dodał Antoniuk.

Projekt: „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

- My jesteśmy na etapie 90-tych lat w Niemczech. Po 20 latach w Niemczech okazało się, że z kilku tysięcy szopów zrobiło się ich prawie milion - mówiła Sylwia Jurzyk-Nordlöw.

Szop pracz przywędrował do zachodniopomorskiego właśnie z Niemiec, szukając pożywienia. Tam są takie rejony, gdzie przez dominację szopa pracza, trudno znaleźć inne gatunki zwierząt. Jego populację w Niemczech szacuje się na półtora miliona.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych z programu Tematy i Muzyka

Najnowsze podcasty