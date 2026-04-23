Młodzieżowa Rada w Świnoujściu kończy czwartą kadencję

Głos młodych wybrzmiał w Świnoujściu na pełnej mocy. Młodzieżowa Rada Miasta czwartej kadencji oficjalnie podsumowała dwa lata intensywnej pracy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Od dużych projektów integracyjnych, przez edukację, aż po wsparcie potrzebujących – trzynastka młodych liderów pokazała, że ma realny wpływ na wyspy.- Udało nam się podjąć bardzo dużo projektów, np. Ocenianie to nie wyzwanie, kongres, który zorganizowaliśmy razem z Borysem Kowalewskim. Również udało nam się zdobyć pięć tys. zł na drzwi otwarte - mówi wiceprzewodnicząca Joanna Wojciechowska.- Trzeba było brać udziały w różnych właśnie sesjach, przygotowaniach do projektów, żeby one się jednak faktycznie udały - dodaje Oliwier Kieraj.- Jeździliśmy po całej Polsce, żeby przekonać młodzież do obserwowania naszych działań. Ja uważam, że ta kadencja nam bardzo dobrze wyszła - podsumowuje Jaśmina Kaczmarek- Sięgaliśmy po opinię młodzieży. Też dorosła rada nam podpowiadała, ale dużo pomysłu po prostu wychodziło z głów radnych - mówi Nikola Deumal.To jednak nie koniec społecznej energii w mieście. Teraz czas na nową krew. Wybory do piątej kadencji ruszają wraz z początkiem nowego roku szkolnego.