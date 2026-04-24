Alejki w Parku Batorego w Stargardzie wyremontowane [ZDJĘCIA]

Kolejna inwestycja w Stargardzie zakończona. Alejki w Parku Batorego zostały zmodernizowane.

Nową nawierzchnię wykonano na alejce równoległej do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej oraz na jednym z odcinków prowadzących od ul. Spokojnej w kierunku sklepu spożywczego.



Inwestycja w Parku Batorego kosztowała ponad 280 tysięcy złotych. Uzupełniła ubiegłoroczny remont, kiedy modernizację przeszła jedna z głównych alei.



Autorka edycji: Joanna Chajdas