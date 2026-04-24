Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Edukacja poprzez zabawę. Młodzież w Międzyzdrojach uczciła Dzień Ziemi [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
320 uczniów, dużo zabawy i przede wszystkim edukacja. Międzyzdroje udowadniają, że są najbardziej „zielonym” punktem na mapie wybrzeża.
Młodzież - ta starsza i młodsza - uczciła Dzień Ziemi. Wydarzenie zorganizowane przez miejską spółkę Zielone Międzyzdroje połączyło edukację ekologiczną z aktywnym dbaniem o lokalną przyrodę.

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem troski o wspólny ekosystem i estetykę kurortu - mówi Dorota Konkolewska, prezes spółki "Zielone Międzyzdroje".

- Młodzież międzyzdrojskich szkół i przedszkoli realizuje zadania na poszczególnych stanowiskach edukacyjnych. Towarzyszy temu również zabawa, aby na końcu, po zebraniu określonych punktów, mogli odebrać kanapkę mocy - mówi Konkolewska.

- Zrobiona już stacja recykling, stacja quiz turystyczny, stacja woda i stacja las. - Segregacja poszła dobrze. Były papiery, metale i tworzyła sztuczne, szkła i były też odpady, takie nie do śmieci żadnych. - Było dość łatwo. Nie było żadnego problemu według mnie - mówią uczestnicy.

Poza kanapkami mocy, każdy uczeń otrzymał też sadzonkę pnącej truskawki.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:28

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

