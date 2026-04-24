Edukacja poprzez zabawę. Młodzież w Międzyzdrojach uczciła Dzień Ziemi [ZDJĘCIA]

320 uczniów, dużo zabawy i przede wszystkim edukacja. Międzyzdroje udowadniają, że są najbardziej „zielonym” punktem na mapie wybrzeża.

Młodzież - ta starsza i młodsza - uczciła Dzień Ziemi. Wydarzenie zorganizowane przez miejską spółkę Zielone Międzyzdroje połączyło edukację ekologiczną z aktywnym dbaniem o lokalną przyrodę.Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem troski o wspólny ekosystem i estetykę kurortu - mówi Dorota Konkolewska, prezes spółki "Zielone Międzyzdroje".- Młodzież międzyzdrojskich szkół i przedszkoli realizuje zadania na poszczególnych stanowiskach edukacyjnych. Towarzyszy temu również zabawa, aby na końcu, po zebraniu określonych punktów, mogli odebrać kanapkę mocy - mówi Konkolewska.- Zrobiona już stacja recykling, stacja quiz turystyczny, stacja woda i stacja las. - Segregacja poszła dobrze. Były papiery, metale i tworzyła sztuczne, szkła i były też odpady, takie nie do śmieci żadnych. - Było dość łatwo. Nie było żadnego problemu według mnie - mówią uczestnicy.Poza kanapkami mocy, każdy uczeń otrzymał też sadzonkę pnącej truskawki.