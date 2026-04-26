Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Rowerzyści opanowali tunel pod Świną [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Prawie 500 cyklistów w ramach 15. Rajdu Rowerowego Dookoła Zalewu Szczecińskiego przejechało świnoujskim tunelem.
To drugi i ostatni dzień rajdu. Uczestnicy mimo niesprzyjających wczoraj warunków, wystartowali ze Świnoujścia przed godz. 9.

- Na tym rajdzie jestem ósmym raz, ale do tej pory nie spotkałem takich warunków pogodowych: bardzo silny, przeciwny wiatr. Kilometrów było 150, ale tak, jakbyśmy całą trasę praktycznie pokonali pod górę. - Jestem ze Śląska, z Katowic i to pierwszy raz jadę. Właściwie ludzie są z całej Polski. - Jestem mieszkańcem Świnoujścia i jadę okazjonalnie, towarzyszę kolegom. A wokół Zalewu Szczecińskiego przejechałem już ze trzy razy. - Dzisiaj przez tunel, tak. - Wczoraj bolało, dzisiaj już jest ok. Ile wczoraj? 150 km. - Wczoraj było pod wiatr, dzisiaj będzie z wiatrem, więc z górki - mówili rowerzyści.

Na czas przejazdu cyklistów tunel został wyłączony z ruchu. Rowerzyści trasę zakończą w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tomasz Raczek

Najnowsze podcasty