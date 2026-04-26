Rowerzyści opanowali tunel pod Świną [ZDJĘCIA]

Prawie 500 cyklistów w ramach 15. Rajdu Rowerowego Dookoła Zalewu Szczecińskiego przejechało świnoujskim tunelem.

To drugi i ostatni dzień rajdu. Uczestnicy mimo niesprzyjających wczoraj warunków, wystartowali ze Świnoujścia przed godz. 9.



- Na tym rajdzie jestem ósmym raz, ale do tej pory nie spotkałem takich warunków pogodowych: bardzo silny, przeciwny wiatr. Kilometrów było 150, ale tak, jakbyśmy całą trasę praktycznie pokonali pod górę. - Jestem ze Śląska, z Katowic i to pierwszy raz jadę. Właściwie ludzie są z całej Polski. - Jestem mieszkańcem Świnoujścia i jadę okazjonalnie, towarzyszę kolegom. A wokół Zalewu Szczecińskiego przejechałem już ze trzy razy. - Dzisiaj przez tunel, tak. - Wczoraj bolało, dzisiaj już jest ok. Ile wczoraj? 150 km. - Wczoraj było pod wiatr, dzisiaj będzie z wiatrem, więc z górki - mówili rowerzyści.



Na czas przejazdu cyklistów tunel został wyłączony z ruchu. Rowerzyści trasę zakończą w Szczecinie.



