Turniej Futbol Plus w Przecławiu. "Nie liczymy bramek, integrujemy się" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przecław zamienił się w regionalną stolicę piłki nożnej - na orliku miejscowej szkoły podstawowej od rana trwa Turniej Futbol Plus.

Bierze w nim udział ponad setka dzieci z niepełnosprawnościami. Młodzież z całej Polski rywalizuje w czterech kategoriach - w zależności od sprawności zawodników.



- Bardzo super, jestem dumna z mojej drużyny. Moja drużyna jest najlepsza. - Możemy się spotkać, wszyscy z całego, całej Polski, się poznać lepiej i grać w piłkę mimo swoich chorób. Emocje są tak samo, jak na prawdziwych meczach. Gramy w piłkę i to się niczym nie różni od zwykłych meczów, które są w telewizji. - Najlepsze jest to, że jesteśmy zgrani i że jesteśmy ze sobą. - Dobrze grają przeciwnicy, dobrze się kiwają, ale trzeba im kondycji - mówili młodzi zawodnicy.



- Nie liczymy bramek, nie patrzymy na wyniki, jesteśmy tutaj po to, żeby się integrować. Mam okazję drugi rok prowadzić te turnieje i widzę, jak zawodnicy się rozwijają, jak zyskują pewność siebie - podkreślił Oskar Brzeźik prowadzący turnieje Football Plus.



Rozgrywki w Przecławiu potrwają do godziny 15.



