Turniej Futbol Plus w Przecławiu. "Nie liczymy bramek, integrujemy się" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przecław zamienił się w regionalną stolicę piłki nożnej - na orliku miejscowej szkoły podstawowej od rana trwa Turniej Futbol Plus.
Bierze w nim udział ponad setka dzieci z niepełnosprawnościami. Młodzież z całej Polski rywalizuje w czterech kategoriach - w zależności od sprawności zawodników.

- Bardzo super, jestem dumna z mojej drużyny. Moja drużyna jest najlepsza. - Możemy się spotkać, wszyscy z całego, całej Polski, się poznać lepiej i grać w piłkę mimo swoich chorób. Emocje są tak samo, jak na prawdziwych meczach. Gramy w piłkę i to się niczym nie różni od zwykłych meczów, które są w telewizji. - Najlepsze jest to, że jesteśmy zgrani i że jesteśmy ze sobą. - Dobrze grają przeciwnicy, dobrze się kiwają, ale trzeba im kondycji - mówili młodzi zawodnicy.

- Nie liczymy bramek, nie patrzymy na wyniki, jesteśmy tutaj po to, żeby się integrować. Mam okazję drugi rok prowadzić te turnieje i widzę, jak zawodnicy się rozwijają, jak zyskują pewność siebie - podkreślił Oskar Brzeźik prowadzący turnieje Football Plus.

Rozgrywki w Przecławiu potrwają do godziny 15.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 5088 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4481 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od 21 kwietnia oglądane 4314 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od 21 kwietnia oglądane 3850 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3756 razy)
Rozpoczęcie sezonu z Klasycznym Szczecinem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej Futbol Plus w Przecławiu. "Nie liczymy bramek, integrujemy się" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Psi Targ i Konwent Charytatywny Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny! Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]

