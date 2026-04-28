Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto

Szczecin, Świnoujście i Międzyzdroje będą niebawem tworzyły drugie Trójmiasto. To teza jaką w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin postawił burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.

Mateusz Bobek



- Dla całego regionu to będzie coś niesamowitego. Międzyzdroje, Świnoujście i Szczecin staną się trójmiastem, w którym w 40 minut będziemy mogli dojechać z każdej z tych miejscowości - dodaje Bobek.



W Międzyzdrojach na co dzień mieszka 6 tysięcy osób, a w sezonie przewija się kilkaset tysięcy turystów. Baza hotelowa rozwija się również dzięki odpoczywającym z Niemiec i Czech. Mateusz Bobek liczy na uregulowanie rynku, w kontekście wynajmu mieszkań i apartamentów, tak by konkurencja była bardziej sprawiedliwa.



- Ten wynajem krótkoterminowy, umówmy się, odbywa się we wspólnotach mieszkaniowych. Czy chciałby pan, panie redaktorze, mieć co weekend wieczór kawalerski lub panieński u sąsiadów? - pyta Bobek.



Burmistrza Międzyzdrojów zapytaliśmy także m.in. o drogie parkowanie w sezonie, o apartamentowiec budowany prawie na plaży, czy o problem z mieszkaniami komunalnymi.



Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.



Autorka edycji: Joanna Chajdas



Zdaniem burmistrza szansę na to, abyśmy mogli mówić o zachodniopomorskim Trójmieście da Zachodnie Obejście Szczecina, które zdecydowanie zbliży Szczecin do nadmorskich kurortów.- Dla całego regionu to będzie coś niesamowitego. Międzyzdroje, Świnoujście i Szczecin staną się trójmiastem, w którym w 40 minut będziemy mogli dojechać z każdej z tych miejscowości - dodaje Bobek.W Międzyzdrojach na co dzień mieszka 6 tysięcy osób, a w sezonie przewija się kilkaset tysięcy turystów. Baza hotelowa rozwija się również dzięki odpoczywającym z Niemiec i Czech. Mateusz Bobek liczy na uregulowanie rynku, w kontekście wynajmu mieszkań i apartamentów, tak by konkurencja była bardziej sprawiedliwa.- Ten wynajem krótkoterminowy, umówmy się, odbywa się we wspólnotach mieszkaniowych. Czy chciałby pan, panie redaktorze, mieć co weekend wieczór kawalerski lub panieński u sąsiadów? - pyta Bobek.Burmistrza Międzyzdrojów zapytaliśmy także m.in. o drogie parkowanie w sezonie, o apartamentowiec budowany prawie na plaży, czy o problem z mieszkaniami komunalnymi.Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.