Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecin, Świnoujście i Międzyzdroje będą niebawem tworzyły drugie Trójmiasto. To teza jaką w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin postawił burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
Mateusz Bobek
Zdaniem burmistrza szansę na to, abyśmy mogli mówić o zachodniopomorskim Trójmieście da Zachodnie Obejście Szczecina, które zdecydowanie zbliży Szczecin do nadmorskich kurortów.

- Dla całego regionu to będzie coś niesamowitego. Międzyzdroje, Świnoujście i Szczecin staną się trójmiastem, w którym w 40 minut będziemy mogli dojechać z każdej z tych miejscowości - dodaje Bobek.

W Międzyzdrojach na co dzień mieszka 6 tysięcy osób, a w sezonie przewija się kilkaset tysięcy turystów. Baza hotelowa rozwija się również dzięki odpoczywającym z Niemiec i Czech. Mateusz Bobek liczy na uregulowanie rynku, w kontekście wynajmu mieszkań i apartamentów, tak by konkurencja była bardziej sprawiedliwa.

- Ten wynajem krótkoterminowy, umówmy się, odbywa się we wspólnotach mieszkaniowych. Czy chciałby pan, panie redaktorze, mieć co weekend wieczór kawalerski lub panieński u sąsiadów? - pyta Bobek.

Burmistrza Międzyzdrojów zapytaliśmy także m.in. o drogie parkowanie w sezonie, o apartamentowiec budowany prawie na plaży, czy o problem z mieszkaniami komunalnymi.

Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Dla całego regionu to będzie coś niesamowitego. Międzyzdroje, Świnoujście i Szczecin staną się trójmiastem, w którym w 40 minut będziemy mogli dojechać z każdej z tych miejscowości - dodaje Bobek.
- Też ten wynajem krótkoterminowy, umówmy się, odbywa się we wspólnotach mieszkaniowych. Czy chciałby pan, panie redaktorze, mieć co weekend wieczór kawalerski lub panieński u sąsiadów? - pyta Bobek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mateusz Bobek
Najnowsze podcasty