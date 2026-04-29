Trwa asfaltowanie na ul. Północnej [ZDJĘCIA]

Trasa na granicy szczecińskiego Warszewa i Osowa powoli zbliżają się do końca.

Edycja tekstu: Michał Król

Na ulicy Północnej w Szczecinie ruszyło asfaltowanie, a na budowę wjechały maszyny i układana jest pierwsza warstwa nawierzchni. To oznacza, że prace wchodzą w końcową fazę i ulica powoli zaczyna przypominać normalną drogę.Na razie to nadal plac budowy, więc obowiązują ograniczenia i trzeba uważać. Równolegle roboty trwają też na ulicy Andersena, gdzie powstaje kanalizacja, oświetlenie i kolejne elementy drogi.Cała inwestycja obejmuje kilka ulic na północy miasta i ma poprawić dojazd w tej części Szczecina. Prace potrwają jeszcze kilkanaście miesięcy, kosztują prawie 20 milionów złotych.