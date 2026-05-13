Prezes Wód Polskich: przestańmy betonować miasta

W większości rzek w Polsce mamy niżówki, czyli obniżenie stanów wód - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin podczas Kongresu Morskiego prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz.

Dodał, że chodzi o około 70 proc. rzek. Zauważył jednak, że na koniec maja i początek czerwca prognozowane są opady deszczu, które mogą poprawić sytuację.- Spodziewamy się troszeczkę poprawy tego bilansu w najbliższych tygodniach. Natomiast oczywiście lato pewnie będzie z suszą. To będą stany niskie wody, to będą stany, które będą pozwalały choćby tutaj w Szczecinie na uprawianie żeglugi, ale będzie trzeba zważać na komunikaty nawigacyjne - powiedział prezes Wód Polskich.Prezes Wód Polskich przypomniał, że zjawisko suszy występuje w Polsce nieustannie od 12 lat. Podkreślił, że konieczne jest, aby retencjonować, reglamentować i - przede wszystkim - szanować wodę: na poziomie gospodarstw domowych, ale też samorządów.- Przestańmy betonować miasta, przestańmy wydawać pozwolenia na budowę bez uwzględniania elementu wodnego. Niech ten, który buduje, chociaż zretencjonuje trochę tego opadu deszczu, który spada na jego posesję - tłumaczył Balcerowicz.Balcerowicz dodał, że ze względu na zmiany klimatu wzrasta skala zarówno suszy, jak i powodzi: susza będzie trwała dłużej, a powodzie będą bardziej nagłe.