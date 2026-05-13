Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Prezes Wód Polskich: przestańmy betonować miasta

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W większości rzek w Polsce mamy niżówki, czyli obniżenie stanów wód - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin podczas Kongresu Morskiego prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz.
Początki wielkiego sztormu tematem otwarcia Kongresu Morskiego

"Początki wielkiego sztormu" tematem otwarcia Kongresu Morskiego

Rozpoczął się 12. Międzynarodowy Kongres Morski
Dodał, że chodzi o około 70 proc. rzek. Zauważył jednak, że na koniec maja i początek czerwca prognozowane są opady deszczu, które mogą poprawić sytuację.

- Spodziewamy się troszeczkę poprawy tego bilansu w najbliższych tygodniach. Natomiast oczywiście lato pewnie będzie z suszą. To będą stany niskie wody, to będą stany, które będą pozwalały choćby tutaj w Szczecinie na uprawianie żeglugi, ale będzie trzeba zważać na komunikaty nawigacyjne - powiedział prezes Wód Polskich.

Prezes Wód Polskich przypomniał, że zjawisko suszy występuje w Polsce nieustannie od 12 lat. Podkreślił, że konieczne jest, aby retencjonować, reglamentować i - przede wszystkim - szanować wodę: na poziomie gospodarstw domowych, ale też samorządów.

- Przestańmy betonować miasta, przestańmy wydawać pozwolenia na budowę bez uwzględniania elementu wodnego. Niech ten, który buduje, chociaż zretencjonuje trochę tego opadu deszczu, który spada na jego posesję - tłumaczył Balcerowicz.

Balcerowicz dodał, że ze względu na zmiany klimatu wzrasta skala zarówno suszy, jak i powodzi: susza będzie trwała dłużej, a powodzie będą bardziej nagłe.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
W większości rzek w Polsce mamy niżówki, czyli obniżenie stanów wód - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin podczas Kongresu Morskiego prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz.
Prezes Wód Polskich przypomniał, że zjawisko suszy występuje w Polsce nieustannie od 12 lat. Podkreślił, że konieczne jest, aby retencjonować, reglamentować i - przede wszystkim - szanować wodę: na poziomie gospodarstw domowych, ale też samorządów.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od przedwczoraj oglądane 3859 razy)
  2. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3464 razy)
  3. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2904 razy)
  4. Kołobrzeg. Amunicja na plaży
    (od 08 maja oglądane 1497 razy)
  5. Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Kaliszu Pomorskim
    (od przedwczoraj oglądane 1325 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Arkadiusz Marchewka
Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Chaciński
Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty