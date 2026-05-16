Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Wydarzenie pokazuje, że regionalne winiarstwo rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Przewodniczący Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego Damian Orlik mówi, że w województwie przybywa zarówno nowych winnic, jak i producentów lokalnych win.- Wiele osób przekonuje się, że winorośl dobrze odnajduje się w naszym klimacie. Jeżeli dobierzemy odpowiednie odmiany, tak jak właśnie większość naszych winiarzy, czyli tak zwane hybrydy, można w spokoju planować biznes, bo to jest pasja, jest przyjemność - dodaje Orlik.- Sami zauważamy, że Pomorze Zachodnie staje się coraz lepszym miejscem do uprawy winorośli – mówi plantator winorośli Tomasz Osak.- Pogoda, jak widzimy, zmienia się cały czas i warunki są coraz lepsze dla wina tak naprawdę w naszym regionie. Zresztą winnice w naszym regionie już od dawna były i teraz wracają. Kultura właśnie uprawiania winorośli wraca, co widzimy po coraz większej liczbie winnic tutaj w naszym województwie - tłumaczy Osak.W tegorocznej edycji festiwalu bierze udział 19 zachodniopomorskich winnic. Zamkowe tarasy będą dziś dostępne dla swoich gości od 13:00 do 23:00.