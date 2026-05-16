"Pomorze Zachodnie staje się coraz lepszym miejscem do uprawy winorośli"

Region Antoni Stefański

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Wydarzenie pokazuje, że regionalne winiarstwo rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przewodniczący Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego Damian Orlik mówi, że w województwie przybywa zarówno nowych winnic, jak i producentów lokalnych win.

- Wiele osób przekonuje się, że winorośl dobrze odnajduje się w naszym klimacie. Jeżeli dobierzemy odpowiednie odmiany, tak jak właśnie większość naszych winiarzy, czyli tak zwane hybrydy, można w spokoju planować biznes, bo to jest pasja, jest przyjemność - dodaje Orlik.

- Sami zauważamy, że Pomorze Zachodnie staje się coraz lepszym miejscem do uprawy winorośli – mówi plantator winorośli Tomasz Osak.

- Pogoda, jak widzimy, zmienia się cały czas i warunki są coraz lepsze dla wina tak naprawdę w naszym regionie. Zresztą winnice w naszym regionie już od dawna były i teraz wracają. Kultura właśnie uprawiania winorośli wraca, co widzimy po coraz większej liczbie winnic tutaj w naszym województwie - tłumaczy Osak.

W tegorocznej edycji festiwalu bierze udział 19 zachodniopomorskich winnic. Zamkowe tarasy będą dziś dostępne dla swoich gości od 13:00 do 23:00.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
