Ktoś chciałby tramwaj? Jest okazja zakupu [ZDJĘCIA]

Jeszcze niedawno woziły pasażerów, teraz czekają na sprzedaż. Trzy szczecińskie tramwaje Tatra T6A2D ustawiono na "ślepym torze" pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodno a Rondem Olszewskiego.





- Są wystawione do sprzedaży, więc nie mieszczą się już w zajezdni ze względu na nowe Gammy - tłumaczył rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim.

Są one pozbawione wszelkich niezbędnych części, które przeznaczono dla tych pojazdów, które pozostały w eksploatacji.Jeden wagon kosztuje minimum 9,5 tysięcy złotych.Czwarty z wycofanych wagonów znalazł się w warsztatach remontowych Tramwajów Szczecińskich przy ulicy Klonowica. Według wstępnych planów ma zostać przebudowany na pojazd techniczny o specjalności pomiarowo-diagnostycznej.