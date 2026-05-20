Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ktoś chciałby tramwaj? Jest okazja zakupu [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Jeszcze niedawno woziły pasażerów, teraz czekają na sprzedaż. Trzy szczecińskie tramwaje Tatra T6A2D ustawiono na "ślepym torze" pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodno a Rondem Olszewskiego.
Są one pozbawione wszelkich niezbędnych części, które przeznaczono dla tych pojazdów, które pozostały w eksploatacji.

- Są wystawione do sprzedaży, więc nie mieszczą się już w zajezdni ze względu na nowe Gammy - tłumaczył rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim.

Jeden wagon kosztuje minimum 9,5 tysięcy złotych.

Czwarty z wycofanych wagonów znalazł się w warsztatach remontowych Tramwajów Szczecińskich przy ulicy Klonowica. Według wstępnych planów ma zostać przebudowany na pojazd techniczny o specjalności pomiarowo-diagnostycznej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Są wystawione do sprzedaży, więc nie mieszczą się już w zajezdni ze względu na nowe Gammy - tłumaczył rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim.
Relacja Antoniego Stefańskiego z audycji "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6175 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 5061 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2961 razy)
  4. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2358 razy)
  5. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od wczoraj oglądane 2302 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marek Duklanowski
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz

Najnowsze podcasty