Setna rocznica urodzin kapitana Ludomira Mączki

Tort, szanty i legendarny jacht „Maria” – tak Szczecin uczci setną rocznicę urodzin kapitana Ludomira Mączki.
Wydarzenie odbędzie się w piątek na Bulwarze Piastowskim.
Przy pomniku w Alei Żeglarzy zacumuje słynna „Maria”, która dwukrotnie opłynęła świat.
Na mieszkańców czekać będzie także wystawa poświęcona kapitanowi, urodzinowy tort i koncert szantowy.
Obchody rozpoczną się w południe zawinięciem jachtu do nabrzeża.
Edycja tekstu: Natalia Chodań