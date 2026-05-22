Setna rocznica urodzin kapitana Ludomira Mączki

Tort, szanty i legendarny jacht „Maria” – tak Szczecin uczci setną rocznicę urodzin kapitana Ludomira Mączki.

Wydarzenie odbędzie się w piątek na Bulwarze Piastowskim.Przy pomniku w Alei Żeglarzy zacumuje słynna „Maria”, która dwukrotnie opłynęła świat.Na mieszkańców czekać będzie także wystawa poświęcona kapitanowi, urodzinowy tort i koncert szantowy.Obchody rozpoczną się w południe zawinięciem jachtu do nabrzeża.