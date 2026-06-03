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Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Mieszkańcy obawiają się korków, miasto uspokaja. 13 czerwca rusza remont wiaduktu kolejowego przy ulicy Warcisława na szczecińskim Niebuszewie. Inwestycja potrwa do końca sierpnia i będzie prowadzona etapami.
Symbol Niebuszewa może zniknąć

Symbol Niebuszewa może zniknąć

Kierowcy muszą przygotować się na ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co budzi obawy o możliwe korki, zwłaszcza, że w sąsiedztwie trwa remont w rejonie Dworca Niebuszewo.

- Który wiadukt? Ten mają robić? - Na pewno spowoduje paraliż. - Mam nadzieję, że nie wywoła, ale ruch się pewnie utrudni. - Niedawno remont był tam przy dworcu Nieguszewo i działo się tutaj strasznie. Korki okropne, nie szło dojechać na czas do pracy. - To jest jedna z głównych dróg z Warszawa i Osowa. Mogą być korki. - Bo już normalnie, nawet jak jeżdżą w obydwie strony, to rano są takie korki, że autobusy są opóźnione. Na pewno do pracy się nie dojedzie na czas. - No to na pewno rano będą korki. Bez wahadła o 8 rano są korki. - Będzie ciężko - mówią mieszkańcy Niebuszewa.

Urzędnicy zapewniają jednak, że organizacja ruchu była przygotowywana przez kilka miesięcy. Utrudnienia mają być ograniczone do minimum - mówi Marcin Charęza, kierownik referatu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta.

- Dlatego jest ten termin ustalony na wakacje, aby był mniejszy ruch. Również etapy, które będą w ramach remontu Dworca Niebuszewo, zostały tak ułożone, aby etap tej przebudowy, a etap drugiej przebudowy, ze sobą współgrały. Raczej dodatkowych takich większych utrudnień się nie spodziewamy - mówi Charęza.

W pierwszym etapie zamknięte zostaną pasy ruchu pod wiaduktem w kierunku wyjazdowym z Niebuszewa. Po kilku tygodniach prace zostaną przeniesione na drugą stronę jezdni, czyli na pasy prowadzące w kierunku osiedla.

W godzinach porannych dłuższe zielone światło będą mieć kierowcy jadący do Niebuszewa, natomiast od południa - w przeciwnym kierunku.

Edycja tekstu: Michał Król
Kierowcy muszą przygotować się na ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co budzi obawy o możliwe korki, zwłaszcza, że w sąsiedztwie trwa remont w rejonie Dworca Niebuszewo.
Utrudnienia mają być ograniczone do minimum - mówi Marcin Charęza, kierownik referatu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

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