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Festiwal I Sea You to głównie muzyka, literatura i sztuki wizualne

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeg kontynuuje przygotowania do miana Polskiej Stolicy Kultury 2028. Efektem tych działań jest kontynuacja festiwalu "I Sea You", który miasto zapowiedziało na początek lipca.
Trzecią edycję festiwalu zaplanowano od 3 do 5 lipca. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska zapowiada bogatą ofertę kulturalną.

- Będą to dni, w których na scenie zagości muzyka, literatura i sztuki wizualne - mówi Mieczkowska.

Centrum wydarzeń będą okolice latarni morskiej. Nie zabraknie jednak także wydarzeń w Kinie Wybrzeże, gdzie zaplanowano spotkania z Agnieszką Holland czy Janem Komasą. Dyrektor Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostapiec zaprasza także na muzyczny finał festiwalu.

- Zakończymy mocnym akcentem na scenie głównej w porcie, koncertem Smolika, Kewa Foxa oraz Krzysztofa Zalewskiego - mówi Ostapiec.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach imprezy będzie bezpłatny.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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