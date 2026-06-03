Festiwal I Sea You to głównie muzyka, literatura i sztuki wizualne

Kołobrzeg kontynuuje przygotowania do miana Polskiej Stolicy Kultury 2028. Efektem tych działań jest kontynuacja festiwalu "I Sea You", który miasto zapowiedziało na początek lipca.

Edycja tekstu: Michał Król

Trzecią edycję festiwalu zaplanowano od 3 do 5 lipca. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska zapowiada bogatą ofertę kulturalną.- Będą to dni, w których na scenie zagości muzyka, literatura i sztuki wizualne - mówi Mieczkowska.Centrum wydarzeń będą okolice latarni morskiej. Nie zabraknie jednak także wydarzeń w Kinie Wybrzeże, gdzie zaplanowano spotkania z Agnieszką Holland czy Janem Komasą. Dyrektor Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostapiec zaprasza także na muzyczny finał festiwalu.- Zakończymy mocnym akcentem na scenie głównej w porcie, koncertem Smolika, Kewa Foxa oraz Krzysztofa Zalewskiego - mówi Ostapiec.Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach imprezy będzie bezpłatny.