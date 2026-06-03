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Nowe pomysły na rozruszanie regionu

Region Anna Klimczyk

Każdy projekt otrzymał wsparcie w wysokości do 6 tys. złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Każdy projekt otrzymał wsparcie w wysokości do 6 tys. złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
320 nowych pomysłów na rozruszanie Pomorza Zachodniego. Rusza kolejna edycja Programu Społecznik.
We wtorek w Szczecinie organizacje pozarządowe podpisały umowy na dofinansowanie swoich projektów. Wśród inicjatyw są rajdy rowerowe, rodzinne festyny oraz specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy. Każdy projekt otrzymał wsparcie w wysokości do 6 tys. złotych. Celem programu jest wyciągnięcie mieszkańców z domów i integracja lokalnych społeczności.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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