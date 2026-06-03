Nowe pomysły na rozruszanie regionu

320 nowych pomysłów na rozruszanie Pomorza Zachodniego. Rusza kolejna edycja Programu Społecznik.
We wtorek w Szczecinie organizacje pozarządowe podpisały umowy na dofinansowanie swoich projektów. Wśród inicjatyw są rajdy rowerowe, rodzinne festyny oraz specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy. Każdy projekt otrzymał wsparcie w wysokości do 6 tys. złotych. Celem programu jest wyciągnięcie mieszkańców z domów i integracja lokalnych społeczności.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski