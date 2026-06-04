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Ul. Okopowa w Kołobrzegu nie będzie gotowa przed wakacjami

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Remont ulicy Okopowej w Kołobrzegu potrwa dłużej niż planowano. Inwestycja nie zakończy się przed wakacjami.
800-metrowy odcinek drogi powinien być gotowy na koniec czerwca. Już wiadomo jednak, że roboty nie zakończą się w terminie.

Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza potwierdza, że do urzędu wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wydłużenia czasu na realizację tego zadania.

- Jako przyczyny podał, że przez miesiąc były dosyć duże mrozy, które uniemożliwiły prace ziemne. Dodatkowo, podczas prac natrafiono na niezinwentaryzowane sieci, które trzeba było wykopywać, a część rzeczy przeprojektowywać - dodaje Kujaczyński.

Urzędnicy przychylili się do wniosku wykonawcy, a prace potrwają do końca lipca. W tym czasie kierowcy będą nadal musieli liczyć się z utrudnieniami. Poszczególne odcinki drogi będą zamykane na czas wylewania kolejnych warstw nawierzchni jezdni.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza potwierdza, że do urzędu wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wydłużenia czasu na realizację tego zadania.

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