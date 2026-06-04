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Ostrzeżenia IMGW w prawie całej Polsce

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Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtowną pogodą w prawie całym kraju.
Jak przekazała Polskiemu Radiu dyżurna synoptyk Dorota Pacocha, gwałtowne zjawiska pogodowe są prognozowane przede wszystkim na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

- Na tym obszarze spodziewać się możemy burz, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu z sumą do około 35 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnie porywy wiatru do 60 km na godzinę, oraz grad - dodała Pacocha.

Alerty przed burzami obowiązują również dla Zachodniego Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego.

- Ostrzeżenie to informuje, że na zaznaczonym obszarze prognozowane są silne zjawiska burzowe z porywami wiatru do około 80 km na godzinę oraz opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Także spodziewać się można na tym obszarze opadów gradu - podkreśla synoptyk.

Mieszkańcy zachodniej i centralnej części Dolnego Śląska oraz części Lubuskiego mogą spodziewać się obfitego deszczu.

- Jest to ostrzeżenie informujące o możliwej sumie opadów deszczu, która zawierać się będzie od 30 do lokalnie 40 litrów wody na metr kwadratowy i ostrzeżenie to obowiązywać będzie od godziny 22 najbliższej nocy do 12 w południe w piątek - przekazała Pacocha.

W czasie obowiązywania ostrzeżeń zalecana są: ostrożność, śledzenie komunikatów służb i rozwoju sytuacji pogodowej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak przekazała Polskiemu Radiu dyżurna synoptyk Dorota Pacocha, gwałtowne zjawiska pogodowe są prognozowane przede wszystkim na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Alerty przed burzami obowiązują również dla Zachodniego Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego.
Mieszkańcy zachodniej i centralnej części Dolnego Śląska oraz części Lubuskiego mogą spodziewać się obfitego deszczu.

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