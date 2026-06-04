Ostrzeżenia IMGW w prawie całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtowną pogodą w prawie całym kraju.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak przekazała Polskiemu Radiu dyżurna synoptyk Dorota Pacocha, gwałtowne zjawiska pogodowe są prognozowane przede wszystkim na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.- Na tym obszarze spodziewać się możemy burz, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu z sumą do około 35 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnie porywy wiatru do 60 km na godzinę, oraz grad - dodała Pacocha.Alerty przed burzami obowiązują również dla Zachodniego Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego.- Ostrzeżenie to informuje, że na zaznaczonym obszarze prognozowane są silne zjawiska burzowe z porywami wiatru do około 80 km na godzinę oraz opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Także spodziewać się można na tym obszarze opadów gradu - podkreśla synoptyk.Mieszkańcy zachodniej i centralnej części Dolnego Śląska oraz części Lubuskiego mogą spodziewać się obfitego deszczu.- Jest to ostrzeżenie informujące o możliwej sumie opadów deszczu, która zawierać się będzie od 30 do lokalnie 40 litrów wody na metr kwadratowy i ostrzeżenie to obowiązywać będzie od godziny 22 najbliższej nocy do 12 w południe w piątek - przekazała Pacocha.W czasie obowiązywania ostrzeżeń zalecana są: ostrożność, śledzenie komunikatów służb i rozwoju sytuacji pogodowej.