Specjaliści informują o cukrzycy, można bezpłatnie się zbadać [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Enea Arenie trwają Mistrzostwach Polski w Badmintonie, ale można tam zagrać także o znacznie wyższą stawkę - zdrowie.

Wszystko, dzięki specjalistom ze szpitala "Zdroje". Mierzą oni poziom glukozy we krwi i edukują o diagnostyce cukrzycy. Ich radom przysłuchiwała się nasza reporterka Anna Klimczyk.



- Mierzymy cukry, sprawdzamy jakie pacjenci mają wyniki na czczo, oczywiście niektórzy są po posiłku. Norma na czczo do 99, dwie godziny po posiłku poniżej 140 - mówi Paulina Bylewska, magister pielęgniarstwa.



- Cukier zmierzyłam sobie, dlatego że w okresie ciąży miałam cukrzycę ciążową i zawsze lekarz wspominał mi o tym, że po 40-stce trzeba udać się do lekarza. - Mój tata był cukrzykiem, więc stwierdziłem, że warto zobaczyć, jaki jest poziom cukru. Co prawda nie będzie on na tyle wiarygodny, bo jestem po posiłku, ale zobaczymy. - Nie trzeba specjalnie nigdzie się udawać, płacić, więc znakomity pomysł. Poziom cukru bardzo dobrze wyszedł, więc cieszę się i mam poczucie spokoju - mówią pacjenci.



Badania są darmowe, a stoisko jest czynne do godziny 18.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski