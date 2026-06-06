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Specjaliści informują o cukrzycy, można bezpłatnie się zbadać [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Enea Arenie trwają Mistrzostwach Polski w Badmintonie, ale można tam zagrać także o znacznie wyższą stawkę - zdrowie.
Wszystko, dzięki specjalistom ze szpitala "Zdroje". Mierzą oni poziom glukozy we krwi i edukują o diagnostyce cukrzycy. Ich radom przysłuchiwała się nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Mierzymy cukry, sprawdzamy jakie pacjenci mają wyniki na czczo, oczywiście niektórzy są po posiłku. Norma na czczo do 99, dwie godziny po posiłku poniżej 140 - mówi Paulina Bylewska, magister pielęgniarstwa.

- Cukier zmierzyłam sobie, dlatego że w okresie ciąży miałam cukrzycę ciążową i zawsze lekarz wspominał mi o tym, że po 40-stce trzeba udać się do lekarza. - Mój tata był cukrzykiem, więc stwierdziłem, że warto zobaczyć, jaki jest poziom cukru. Co prawda nie będzie on na tyle wiarygodny, bo jestem po posiłku, ale zobaczymy. - Nie trzeba specjalnie nigdzie się udawać, płacić, więc znakomity pomysł. Poziom cukru bardzo dobrze wyszedł, więc cieszę się i mam poczucie spokoju - mówią pacjenci.

Badania są darmowe, a stoisko jest czynne do godziny 18.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wszystko, dzięki specjalistom ze szpitala "Zdroje". Mierzą oni poziom glukozy we krwi i edukują o diagnostyce cukrzycy. Ich radom przysłuchiwała się nasza reporterka Anna Klimczyk.

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