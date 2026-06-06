Młodzi z regionu jadą na Lednicę

Zdjęcie archiwalne. źródło: wikipedia.org/wiki/Lednica_2000XX.

Uczestnicy ze Szczecina, Stargardu, Pyrzyc, Goleniowa i Dobrzan wyjeżdżają dziś na 30. Spotkanie Młodych w Lednicy. Od rana będą się odbywać warsztaty, konferencje i modlitwy.

O 18 oficjalne rozpoczęcie, potem msza święta, nabożeństwo światła, by wreszcie o 23 uczestnicy mogli dokonać Aktu Wyboru Chrystusa przechodząc przez Bramę Rybę.



- Jadę na Lednicę, ponieważ mogę tam uwielbiać Boga wraz z moimi znajomymi, poznaję nowych ludzi i nie muszę się bać, że zostanę oceniona, czy zhejtowana z tego powodu. - Już nie mogę się doczekać tych wszystkich tańców i zajęć, jak i modlitwy - mówią młodzi.



Z kolei chrystusowiec ks. Piotr Gutsche z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Stargardzie dodaje. - Myślę, że oni naprawdę szukają relacji, chcą mieć dobre wspomnienia, chcą przeżyć coś więcej, czego nie znajdują w wirtualnym świecie. Szukają osób z wartościami, szukają spotkań, które ich umocnią, które pokażą im, że nie są sami - podkreśla ks. Gutsche.



Hasło tegorocznej Lednicy - „GENESIS” - zaprasza do początku historii, wiary i powołania.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski