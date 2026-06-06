Odcisną dłonie w międzyzdrojskiej Alei Gwiazd

Międzyzdroje znów przywita gwiazdy. Na początku lipca odbędzie się Festiwal Gwiazd.
Wakacyjna, 29. edycja, odbędzie się w dniach od 2 do 5 lipca. Jak podaje portal kamienskie.info, w tym roku swoje dłonie w Alei Gwiazd odcisną między innymi, dama polskiej piosenki Irena Santor, pisarka Katarzyna Grochola czy aktor filmowy i teatralny Piotr Głowacki.
Uroczystą Galę zaplanowana na 4 lipca o godzinie 21. W ramach festiwalu odbędą się też liczne spotkania z artystami, koncerty czy spektakle.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Uroczystą Galę zaplanowana na 4 lipca o godzinie 21. W ramach festiwalu odbędą się też liczne spotkania z artystami, koncerty czy spektakle.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski