Rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata Medyków Evian 2001 w 6-osobowej piłce nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

4 drużyny, prawie 50 piłkarzy i sportowa rywalizacja. Szczecińscy lekarze zamienili gabinety na piłkarską murawę i zrobili to w wielkim stylu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

A turniej z okazji 25-lecia zdobycia tytułu Mistrzów Świata Medyków miał nie tylko wymiar sportowy, ale także charytatywny.- Obchodzimy 25. rocznicę zdobycia przez mój zespół Mistrzostwa Świata Medyków i połączyliśmy siły ze Stowarzyszeniem Rodziców i Dzieci Chorych na białaczkę i choroby onkologiczne z USK1 i zbieramy pieniążki. Będą licytacje na plac zabaw dla dzieci - powiedział Mariusz Zarzycki, specjalista, ginekolog położnik, Mistrz Świata Medyków Evian 2001.- Jak zawsze walczymy o zwycięstwo i by strzelić jak najwięcej bramek i czerpać przyjemności z tego. - Szczerze? Nie było treningów. - Pełen spontan, tutaj to się liczy przede wszystkim atmosfera wspólna. Jesteśmy z tego samego szpitala, wszyscy się tutaj lubimy, szanujemy - mówili uczestnicy mistrzostw.W turnieju wystąpiły drużyny: mistrzowie świata Evian 2001, reprezentacja szpitali klinicznych USK-1 i USK-2, połączony zespół oldbojów Pogoni i Stali Stocznia oraz "Gwiazdy Ligi". I to właśnie ci ostatni triumfowali.Mecze były rozgrywane na stadionie MOSRiR przy ul. Witkiewicza.