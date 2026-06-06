Rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata Medyków Evian 2001 w 6-osobowej piłce nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
4 drużyny, prawie 50 piłkarzy i sportowa rywalizacja. Szczecińscy lekarze zamienili gabinety na piłkarską murawę i zrobili to w wielkim stylu.
A turniej z okazji 25-lecia zdobycia tytułu Mistrzów Świata Medyków miał nie tylko wymiar sportowy, ale także charytatywny.
- Obchodzimy 25. rocznicę zdobycia przez mój zespół Mistrzostwa Świata Medyków i połączyliśmy siły ze Stowarzyszeniem Rodziców i Dzieci Chorych na białaczkę i choroby onkologiczne z USK1 i zbieramy pieniążki. Będą licytacje na plac zabaw dla dzieci - powiedział Mariusz Zarzycki, specjalista, ginekolog położnik, Mistrz Świata Medyków Evian 2001.
- Jak zawsze walczymy o zwycięstwo i by strzelić jak najwięcej bramek i czerpać przyjemności z tego. - Szczerze? Nie było treningów. - Pełen spontan, tutaj to się liczy przede wszystkim atmosfera wspólna. Jesteśmy z tego samego szpitala, wszyscy się tutaj lubimy, szanujemy - mówili uczestnicy mistrzostw.
W turnieju wystąpiły drużyny: mistrzowie świata Evian 2001, reprezentacja szpitali klinicznych USK-1 i USK-2, połączony zespół oldbojów Pogoni i Stali Stocznia oraz "Gwiazdy Ligi". I to właśnie ci ostatni triumfowali.
Mecze były rozgrywane na stadionie MOSRiR przy ul. Witkiewicza.
- Obchodzimy 25. rocznicę zdobycia przez mój zespół Mistrzostwa Świata Medyków i połączyliśmy siły ze Stowarzyszeniem Rodziców i Dzieci Chorych na białaczkę i choroby onkologiczne z USK1 i zbieramy pieniążki. Będą licytacje na plac zabaw dla dzieci - powiedział Mariusz Zarzycki, specjalista, ginekolog położnik, Mistrz Świata Medyków Evian 2001.
- Jak zawsze walczymy o zwycięstwo i by strzelić jak najwięcej bramek i czerpać przyjemności z tego. - Szczerze? Nie było treningów. - Pełen spontan, tutaj to się liczy przede wszystkim atmosfera wspólna. Jesteśmy z tego samego szpitala, wszyscy się tutaj lubimy, szanujemy - mówili uczestnicy mistrzostw.
W turnieju wystąpiły drużyny: mistrzowie świata Evian 2001, reprezentacja szpitali klinicznych USK-1 i USK-2, połączony zespół oldbojów Pogoni i Stali Stocznia oraz "Gwiazdy Ligi". I to właśnie ci ostatni triumfowali.
Mecze były rozgrywane na stadionie MOSRiR przy ul. Witkiewicza.
Edycja tekstu: Natalia Chodań