Warsztaty na Różance. Pędzle poszły w ruch [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zapach świeżych kwiatów, radosny gwar i umazane kolorową farbą palce – tak można opisać familijne warsztaty „Róża z plakatu”.

- Tutaj się tworzy sztuka nowoczesna. - Jest to plakat, który symbolizuje miłość moją do mojego dziecka. Serduszka w różnych kolorach i córka moja zrobiła kolaborację ze mną i wkleiła czcionkę. - Rysuję panią z róży. Włosy z róż i suknie z róż. Pędzle poszły w ruch. Malujemy różyczki - mówili uczestnicy spotkania.



- Dzisiaj robimy plakaty, a dokładnie róże z plakatu, czyli bawimy się techniką bardzo tradycyjną. Mamy kredki, farby i pisaki i piękne kolorowe papiery oraz budujemy z tego kolarze, bawimy się dookoła tematu róży - mówi Katarzyna Sokół-Makarewicz, animatorka kultury.



Impreza potrwa do godziny 15.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski