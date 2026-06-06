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Warsztaty na Różance. Pędzle poszły w ruch [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zapach świeżych kwiatów, radosny gwar i umazane kolorową farbą palce – tak można opisać familijne warsztaty „Róża z plakatu”.
- Tutaj się tworzy sztuka nowoczesna. - Jest to plakat, który symbolizuje miłość moją do mojego dziecka. Serduszka w różnych kolorach i córka moja zrobiła kolaborację ze mną i wkleiła czcionkę. - Rysuję panią z róży. Włosy z róż i suknie z róż. Pędzle poszły w ruch. Malujemy różyczki - mówili uczestnicy spotkania.

- Dzisiaj robimy plakaty, a dokładnie róże z plakatu, czyli bawimy się techniką bardzo tradycyjną. Mamy kredki, farby i pisaki i piękne kolorowe papiery oraz budujemy z tego kolarze, bawimy się dookoła tematu róży - mówi Katarzyna Sokół-Makarewicz, animatorka kultury.

Impreza potrwa do godziny 15.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Nasza reporterka Anna Klimczyk przyglądała się młodym artystom, dla których szczeciński Ogród Różany stał się żywą inspiracją.

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