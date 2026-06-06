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Kolejne rekordy. Policja apeluje

Region Anna Klimczyk

źródło: https://pixabay.com/pl/1927535/Filmwerk-Kiel/CC0 - domena publiczna
źródło: https://pixabay.com/pl/1927535/Filmwerk-Kiel/CC0 - domena publiczna
Moda na motocykle w Polsce bije kolejne rekordy. Dlatego też policja ponawia apele o rozwagę na drodze.
Mundurowi przypominają: na motocyklu nic nie chroni nas lepiej niż chłodna głowa i zasada ograniczonego zaufania do innych kierowców.

Kluczowy jest zdrowy rozsądek, profesjonalna odzież oraz ciągłe szlifowanie swoich umiejętności. Instruktor nauki jazdy Łukasz Malarz stawia sprawę jasno. - Ten ciężar dbania o bezpieczeństwo przerzucam jednak na motocyklistów, to ja muszę zadbać o to, żeby było bezpiecznie - mówi Malarz.

- Jednak bezpieczeństwo na trasie zależy także od innych uczestników ruchu - podkreśla starszy sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Pamiętać o tym, żeby obserwować przedpole i to, co dzieje się wokół pojazdu. Motocykle kiedy poruszają się między pojazdami mogą nam szybko zniknąć z tego pola widzenia, więc upewnijmy się dwa razy, że faktycznie tego motocyklisty obok nas nie ma.

Warto pamiętać o tych zasadach przy każdym przekręceniu kluczyka w stacyjce.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

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