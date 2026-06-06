Kolejne rekordy. Policja apeluje

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Moda na motocykle w Polsce bije kolejne rekordy. Dlatego też policja ponawia apele o rozwagę na drodze.

Mundurowi przypominają: na motocyklu nic nie chroni nas lepiej niż chłodna głowa i zasada ograniczonego zaufania do innych kierowców.



Kluczowy jest zdrowy rozsądek, profesjonalna odzież oraz ciągłe szlifowanie swoich umiejętności. Instruktor nauki jazdy Łukasz Malarz stawia sprawę jasno. - Ten ciężar dbania o bezpieczeństwo przerzucam jednak na motocyklistów, to ja muszę zadbać o to, żeby było bezpiecznie - mówi Malarz.



- Jednak bezpieczeństwo na trasie zależy także od innych uczestników ruchu - podkreśla starszy sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Pamiętać o tym, żeby obserwować przedpole i to, co dzieje się wokół pojazdu. Motocykle kiedy poruszają się między pojazdami mogą nam szybko zniknąć z tego pola widzenia, więc upewnijmy się dwa razy, że faktycznie tego motocyklisty obok nas nie ma.



Warto pamiętać o tych zasadach przy każdym przekręceniu kluczyka w stacyjce.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski