Kończy się zjazd Mazd MX-5 "Miata" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińska Łasztownia na jeden dzień stała się stolicą polskiego minimalizmu bagażowego. Uczestnicy zlotu MX-5 Silver Spot On Tour udowodnili, że ponad 900 kilometrów wzdłuż Odry można pokonać z wiatrem we włosach.

Miłością do Mazdy próbowali zarazić naszą reporterkę Annę Klimczyk.



Zlot polegał na przejechaniu jak najbliżej koryta Odry, bocznymi, mało uczęszczanymi drogami. Mamy 900 kilometrów, że tak powiem, w kołach, w pupach, w fotelach - tłumaczy Robert Barczyk, Mazda w Drodze team.



- Niski, niewygodny, dużo hałasu, ale niesamowita frajda. - Mazda to najlepszy samochód, bo kieruje nim mój mąż, a jeździ rewelacyjnie. Mamy drugą już Mazdę. Wcześniej mieliśmy edycję NA i objeździliśmy nią praktycznie pół Europy. - Mazda jest odpowiedzią na wszystkie pytania, dlatego skrót "Miata". Daje mega dużo fanu, jest super, jest bezawaryjna, czuć wiatr we włosach i ma to coś, czego nie mają inne samochody, czyli taką magię - mówią uczestnicy zjazdu.



Wydarzenie potrwa do godziny 17. Na zlocie można podziwiać około 50 samochodów z całej Polski. Mazda MX-5, czyli Miata jest produkowana od 1989 r. To najpopularniejszy roadster na świecie, wyprodukowany w ponad milionie egzemplarzy.