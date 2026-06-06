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Pożar samochodu pod Stargardem

Region Rafael Żełobowski

Fot. Facebook/Rafał Stateczny w grupie Suszą Szczecin
Fot. Facebook/Rafał Stateczny w grupie Suszą Szczecin
Pożar samochodu na drodze S10 przed Stargardem.
- Przed Stargardem jest pożar samochodu. Straszny czarny dym leci.

Auto płonie przed zjazdem na Kobylankę w stronę Stargardu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrzwać jeszcze około godziny.


Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja słuchacza Radia Szczecin

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