Pożar samochodu pod Stargardem

Pożar samochodu na drodze S10 przed Stargardem.
- Przed Stargardem jest pożar samochodu. Straszny czarny dym leci.
Auto płonie przed zjazdem na Kobylankę w stronę Stargardu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrzwać jeszcze około godziny.
Auto płonie przed zjazdem na Kobylankę w stronę Stargardu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrzwać jeszcze około godziny.
Edycja tekstu: Natalia Chodań