Pożar samochodu pod Stargardem

Pożar samochodu na drodze S10 przed Stargardem.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

- Przed Stargardem jest pożar samochodu. Straszny czarny dym leci.Auto płonie przed zjazdem na Kobylankę w stronę Stargardu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrzwać jeszcze około godziny.