Projekt "Woda dla Szczecina" otrzymał dofinansowanie z UE [ZDJĘCIA]

Poprawa jakości wody, modernizacja Zakładu Produkcji Wody "Pilchowo" czy modernizacja około 12 kilometrów sieci wodociągowej. To tylko niektóre założenia projektu „Woda dla Szczecina”.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W poniedziałek podpisaliśmy umowę na jego dofinansowanie - powiedziała Patrycja Wolińska - Bartkiewicz, prezes ZWiK.- Dofinansowanie, które dzisiaj otrzymaliśmy ze środków unijnych, które są w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to są środki dotacyjne. Oznacza to, że dostaliśmy na realizację wszystkich zadań 34 miliony złotych - podkreślała Wolińska.Dofinansowanie to około 50 proc. wartości całego projektu. Na zmianach skorzystają przede wszystkim mieszkańcy - dodał Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.- Dzięki temu również mamy mniejsze straty na wodzie. Straty na wodzie powodują zwyżkę cen, jeżeli chodzi o konsumenta końcowego. Czyli im mniej strat, im lepszej jakości woda, tym niższa cena dla mieszkańca - mówił Gajda.Prace w Zakładzie Produkcji Wody "Pilchowo" mają się skończyć w przyszłym roku.Projekt obejmuje również działania edukacyjne pod hasłem „Woda dla Szczecina”. Programem zostanie objętych około 10 tysięcy osób, w tym uczniowie uczestniczący w lekcjach edukacyjnych i wycieczkach po obiektach ZWiK.